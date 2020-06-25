صدور ديوان شعري “حَكايا الحُب والمطر” للشاعر اصيل نايف الرشيداني

2020/06/25 | 16:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي صدر الديوان الشعري (حَكايا الحُب و المطر) للشاعر اصيل نايف الرشيداني؛ وذلك عن مكتبة الرفاه للطباعة و النشر في بغداد.وعن هذا الديوان قال الشاعر “اصيل نايف الرشيداني”، في تصريح خاص لــ “ايزيدي ٢٤”، “الديوان الشعري يتكوّن من 164 صفحة ويحتوي على القصائد الشعرية، العمودية منها و الحرّة”.موضحا كلامه …

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