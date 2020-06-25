اربيل تعلن حظراً جزئياً للتجوال

2020/06/25 | 16:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن محافظ اربيل فرست صوفي فرض حظر قال إنه جزئي للتجوال، ضمن اجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال صوفي في مؤتمر صحفي، ”عقدنا اليوم اجتماعاً لمناقشة وتقيم الوضع الصحي في اربيل ، واتخذنا مجموعة قرارات سنعلن عنها خلال الساعات القادمة منها فرض الحظر جزئياً”.واوضح، ”أخذنا في القرارات الجديدة الوضع الصحي والمعيشي للمواطنين بنظر […]

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