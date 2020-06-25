لجنة نيابية تدعو الكاظمي لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين وقطع رواتب الأجهزة القمعية

2020/06/25 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا رئيس لجنة الشهداء النيابية عبد الاله النائلي، الخميس، الحكومة الى إعادة النظر برواتب الأجهزة القمعية وتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهابيين لبرهنة مساعيها بشأن تحقيق الإصلاح الاقتصادي في العراق.وقال النائلي لـ /المعلومة/ إن “أكثر من 551 الف من الاجهزة القمعية المنحلة يتقاضون رواتب خيالية غالبيتهم يقطنون خارج البلاد”، مضيفا أن “الاف الارهابيين […]

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