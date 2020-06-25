قصف جوي تركي يهدد بنزوح اهالي 20 قرية شمالي اربيل

2020/06/25 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قصفت الطائرات الحربية التركية، اليوم الخميس، عدداً من المناطق في ناحية برادوست شمالي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض لانقرة، مسببة الذعر بين اهالي القرى بعد اندلاع حرائق كبيرة في المراعي الطبيعية في المنطقة.

وذكر مصدر مطلع في برادوست في حديث لشفق نيوز، أن القصف بدأ في الساعات الاولى من فجر الخميس وشمل مناطق ناوميرمان وجبل زراران في برادوست، مضيفا ان النيران اضرمت في المراعي الطبيعية والجبال و لم يستطيعوا اخمادها لغاية الان.

كما اشار شهود عيان من اهالي المنطقة فان الاوضاع في 20 قرية في منطقة برادوست غير مستقر بسبب استمرار القصف، لافتا الى وجود مخاوف من النزوح بعد ان تم تهجير 115 قرية في الفترة السابقة.

واضاف الشهود ان سكان القرى يسمعون ازيز الطائرات تحلق في سماء المنطقة بشكل مستمر طوال اليوم.

وتتذرع تركيا بوجود عناصر لحزب العمال التركي في المناطق الحدودية داخل اراضي اقليم كوردستان للقيام بعمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي غالبا ما يخلف خسائر في ارواح وممتلكات المدنيين من اهالي القرى الكوردية داخل اقليم كوردستان.

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