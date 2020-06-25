2020/06/25 | 16:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… مع استمرار الإدارة الأميركية تعليق مساهماتها في منظمة الصحة العالمية، بحسب ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة الأممية الخميس، خلال مؤتمر صحفي إن المنظمة التي انتقدتها مرارا واشنطن تحصل على كل ما تحتاج إليه من دعم مالي وسياسي.أتى ذلك، بعد أن أبدت فرنسا وألمانيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم وقف التمويل الأميركي.. الصحة العالمية: لدينا ما يكفي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم وقف التمويل الأميركي.. الصحة العالمية: لدينا ما يكفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).