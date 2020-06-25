الزوراء يعزز صفوفه باربع صفقات من العيار الثقيل

2020/06/25 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نجح نادي الزوراء، بتعزيز صفوفه باربع صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.وقال مصدر في ادارة النادي لـ /المعلومة/ ان “نادي الزوراء، بدأ ضرباته في سوق الانتقالات ونجح بضم اربعة لاعبين جدد”.واضاف ان “نادي الزوراء نجح في ضم كل من علي ياسين وعمار عبد الحسين ومصطفى محمود وضرغام اسماعيل لتمثيل […]

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