نائب يحذر من تكرار سيناريو الناصرية في المحافظات.. زيادةُ الانفاقِ لن يوقفَ التدهور الصحي

2020/06/25 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.حذر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد الحسين الموسوي، الخميس، من أن ازمة نقص مستلزمات مواجهة فيروس كورونا بذي قار قد تتكرر في محافظات أخرى، مؤكدا ان زيادةُ الانفاقِ وحده لن ُيوقفَ التدهور في القطاع الصحي.وقال الموسوي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “على رئيس الوزراء ايجاد حلول جوهرية وشجاعة تُخرج المؤسسات الصحية […]

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