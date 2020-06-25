نصيف تؤكد إصابة غالبية منتسبي الحضرة الكاظمية بالفيروس وتدعو الكاظمي للتدخل

2020/06/25 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ناشدت النائبة عالية نصيف، الخميس، الحكومة بالتدخل والإيعاز بإغاثة منتسبي الحضرة الكاظمية المقدسة المصابين أغلبهم بفيروس كورونا.وقالت نصيف في بيان تلقته /المعلومة/ إن “العديد من نداءات الاستغاثة وصلتنا من منتسبي الحضرة الكاظمية المقدسة الذين أصيب غالبيتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عوائلهم الذين يسكنون غالبيتهم في الأزقة المحيطة بالحضرة، وهذه المنطقة القديمة يسهل […]

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