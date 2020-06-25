العراق يعتزم رفع قيود السفر عن القطاع السياحي عبر خطة استراتيجية

2020/06/25 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تعتزم هيئة السياحة والسفر التابعة لوزارة الثقافة رفع قيود السفر عن القطاع السياحي وذلك عبر اعداد خطة استراتيجية بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، للنهوض بهذا القطاع في البلاد.ونقلت جريدة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن رئيس هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، محمد العبيدي قوله، ان الوزارة شاركت في الجلسة الطارئة […]

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