نائب يكشف عن تعهد الكاظمي بإدارة ملف ديالى بشكل مباشر منه ويحدد السبب

2020/06/25 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب أحمد مظهر الجبوري، الخميس (25 حزيران 2020) عن تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإدارة م...





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