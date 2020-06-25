2020/06/25 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر محلي من محافظة النجف، الخميس (25 حزيران 2020)، بأن خلية الازمة في المحافظة ستفرض حظرا شا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: النجف تستعد لفرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوع قابل للتجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: النجف تستعد لفرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوع قابل للتجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).