2020/06/25 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، الخميس، توجيه المؤسسات النفطية بتقديم دعم عاجل للمحافظات فيمات يخص توفير أسطوانات الاوكسجين لمواجهة فيروس كورونا.وقال عبد الجبار، في بيان تقلته /المعلومة/ إنه تم “الايعاز لشركات نفط البصرة، شركة مصافي الجنوب، شركة الحفر العراقية بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية في كل من محافظات البصرة وذي قار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط توجّه بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية في البصرة وذي قار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط توجّه بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية في البصرة وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).