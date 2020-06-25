العراق.. وزارة التربية تقرر إضافة عشر درجات إلى هذه المراحل الدراسية

2020/06/25 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وزارة التربية تقرر وبالاجماع اضافة ١٠ درجات قرار لكل مادة من المواد التي ادى بها التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية لنصف السنة ونهاية الكورس الاول للصفوف ( من الخامس الابتدائي الى الخامس الاعدادي بفروعه كافة والمعاهد ) ( للصفوف المنتهية وغير المنتهية ) .وتضع المديرية العامة للتقويم والامتحانات آلية تنفيذ هذا القرار […]

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