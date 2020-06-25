وزير الدفاع من اربيل: داعش عدو الجميع ولا بد من تنسيق بين الجيش والبيشمركة

2020/06/25 | 17:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وزير الدفاع العراقي جمعة عناد والوفد المرافق له.وذكر بيان لمكتب رئيس الاقليم وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس وجرى في الاجتماع، بحث آخر المستجدات في العراق، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي للتصدي لتهديدات تنظيم داعش.وقال وزير الدفاع العراقي: “إن تنظيم داعش عدو الجميع ولا يفرق بين أيٍ من مكونات الشعب العراقي، لذا يجب أن يكون هناك تنسيق جيد بين الجيش والبيشمركة“.هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم بهدف مواجهة التهديدات المتصاعدة لتنظيم داعش في تلك المناطق.وجدد رئيس الحكومة استعداد الإقليم لحل جميع المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بصورة جذرية وذلك عبر التفاهم والحوار، وبما يصب في مصلحة العراقيين كافة.(النهاية)

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