2020/06/25 | 17:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 107 حالة وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

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