2020/06/25 | 17:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على ستة مطلوبين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.وقال رسول في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وأوامر قضائية، نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من خلال تشكيلات قيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية عمليتين في محافظتي الأنبار وصلاح […]

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