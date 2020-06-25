القبض على عصابة للاتجار بالبشر أثناء “بيع” فتاة بمبلغ 4 آلاف دولار ببغداد

2020/06/25 | 17:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد إلقاء القبض على عصابة للاتجار بالبشر أثناء محاولة أفراد تلك العصابة “بيع” فتاة بمبلغ أربعة آلاف دولار غربي العاصمة.وقالت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “مكتب الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر تمكن من متابعة واختراق عصابة للاتجار بالبشر مكونة من ثلاثة متهمين (رجلان وامرأة)، خلال محاولة […]

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