2020/06/25 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تقرر اضافة 10 درجات قرار لكل مادة في الصفوف المنتهية وغير المنتهية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تقرر اضافة 10 درجات قرار لكل مادة في الصفوف المنتهية وغير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).