اتحاد بناء الاجسام يوافق على المشاركة في بطولة “سيد الشواطئ” الدولية

2020/06/25 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، انه سيشارك في بطولة “سيد الشاطئ الدولية” في سوريا خلال شهر أيلول المقبل.وذكر بيان لاتحاد بناء الاجسام، تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام فائز عبد الحسن تلقى اتصالاً من منار هيكل رئيس الاتحاد السوري، حيث وجه الاخير دعوة الى العراق للمشاركة في بطولة سيد […]

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