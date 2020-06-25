رئيس لجنة الخارجية في البرلمان الامريكي : نجتمع مع منظمة ايباك الموالية للكيان الصهيوني قبل اي تشريع نصدره

2020/06/25 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اعترف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي السيناتور اليوت انجل انه يجتمع مع لجنة شؤون العلاقات الامريكية الاسرائيلية قبل اي تشريع يصدر عن اللجنة بشأن السياسة الخارجية الامريكية.ونقل موقع غلوبال ريسيرج في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن انجل قوله ” انني والنائب ليتا نوي في المجلس منذ 30 عاما ونتولى […]

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