التربية تعلن عن بشرى للطلبة من الخامس الابتدائي وحتى الخامس الاعدادي

2020/06/25 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، اضافة 10 درجات قرار لكل مادة بعدد من الصفوف المنتهية وغير المنتهية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "التربية قررت وبالاجماع اضافة 10 درجات قرار لكل مادة من المواد التي ادى بها التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية لنصف السنة ونهاية الكورس الاول للصفوف (من الخامس الابتدائي الى الخامس الاعدادي بفروعه كافة والمعاهد) (للصفوف المنتهية وغير المنتهية)".

واضاف البيان، أن "المدريرية العامة للتقويم والامتحانات تضع آلية تنفيذ هذا القرار، مع التأكيد على ان الوزارة ماضية بإجراء الامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي بمواعيدها المحددة".

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