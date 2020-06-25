بغداد.. الموقف التراكمي لعدد الاصابات بكورونا والوفيات وحالات الشفاء الكلية

2020/06/25 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب ممثلية محافظة بغداد، اليوم الخميس، التراكمي لعدد الاصابات بكورونا والوفيات وحالات...





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