اربيل : انتباه للمواطنين المتنقلين منع الدخول بتاتاً للحدود الادارية للمحافظة لغاية 7/3

2020/06/25 | 17:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اصدرت محافظة أربيل تحذيرا بخصوص قرار منع التنقل بين محافظات الاقليم وبقية المحافظات العراقية، ضمن اجراءات خاصة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد وقالت مديرية اعلام محافظة اربيل في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه “تطبيقاً لبيان 42 , 2020/6/24 الصادر من قبل وزارة الداخلية لحكومة اقليم كوردستان، نسترعي انتباه المواطنين المتنقلين بين محافظات الاقليم وما باقي محافظات العراق بعدم التوجه الى محافظة اربيل لأن التعليمات مشددة و تنص بعدم الدخول بتاتاً للحدود الادارية للمحافظة“.وأضافت “نحن في غرفة عمليات اربيل نطلب من المواطنين الكرام عدم التوجه للسيطرات المعنية في الدخول للمحافظة لأن القوات و الفرق الامنية ملزمة بعدم ترخيصهم في الدخول و ذلك لحد تأريخ 2020/7/3″.وكشفت الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس قرار فرض حظر التجوال الجزئي، وتعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع كامل في المحافظة.وقال هيمن قادر نائب محافظ اربيل ان غرفة العمليات في المحافظة قررت فرض حظر تام للتنقل بين محافظة أربيل ومحافظات الاقليم الاخرى وباقي المحافظات العراقية لغاية الثالث من شهر تموز المقبل.[…]

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