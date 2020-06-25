2020/06/25 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب المحمداوي: سعر سلة المهملات بفنادق الحجر في البصرة وصل لـ٥٠ الف دينار للواحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب المحمداوي: سعر سلة المهملات بفنادق الحجر في البصرة وصل لـ٥٠ الف دينار للواحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب المحمداوي: سعر سلة المهملات بفنادق الحجر في البصرة وصل لـ٥٠ الف دينار للواحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).