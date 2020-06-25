2020/06/25 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… “لبنان أصبح رخيصاً” و”الأسعار نار والشعب جوعان”، عبارتان صادرتان عن مسؤولين في لبنان كانتا كفيلتين بإشعار نار غضب على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.فوسط الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني في البلد الذي ينحدر في مأزق مالي لم يشهده في تاريخه الحديث، وارتفاع نسب البطالة، وإقفال عدد من المؤسسات التجارية أبوابها، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ووزيرة يثيران زوبعة في لبنان.. صور الثلاجات الفارغة تنتشر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ووزيرة يثيران زوبعة في لبنان.. صور الثلاجات الفارغة تنتشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).