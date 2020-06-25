2020/06/25 | 18:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموسوي: زيادةُ الانفاقِ وحدها لن تُوقفَ التدهور في القطاع الصحي.. هذا الحل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: زيادةُ الانفاقِ وحدها لن تُوقفَ التدهور في القطاع الصحي.. هذا الحل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: زيادةُ الانفاقِ وحدها لن تُوقفَ التدهور في القطاع الصحي.. هذا الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).