هنية يهاتف ممثل غوتیريش ویعلن رفضه خطة الضم

2020/06/25 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد نيكولاي ميلادينوف، حيث ناقشا العديد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن حركة حماس بيانها إن هنية استعرض خلال الاتصال المطول ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تهدف إلى تصفيتها والنيل من حقوق الفلسطينيين […]

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