رياضي عراقي ينتصر على كورونا

2020/06/25 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تماثل مدرب نادي الجيش لكرة اليد، حردان عزيز، للشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة اليد حسام عبد الرضا لـ /المعلومة/ إن “الكابتن حردان عزيز، تماثل للشفاء من فيروس كورون المستجد”.وأضاف ان “عزيز انتهى من فترة الحجر الصحي وعاد الى اهله بالصحة والعافية وهو يمارس […]

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