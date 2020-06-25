أطعمة تساعدك على تجنب آلآم الظهر

2020/06/25 | 18:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _عامة بات في الإمكان تقليل الإصابة بآلام الظهر، عن طريق بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي.ويمكن تسريع الشفاء أو منع تطور ألم الظهر بإضافة البطاطا الحلوة إلى نظامك الغذائي، كونها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، بحسب صحيفة “إكسبريس”.وقال جراح العظام برانكو بربا، إن الالتهاب سبب رئيسي لآلام الظهر وقد يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات في تخفيف الألم.وأضاف بربا أن تناول الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من كوب الشاي الأسود العادي.وتعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهاب.ويعزز الشاي الأخضر من فقدان الوزن، وهو الأمر الذي يعد مهما ورئيسيا في تجنب آلام الظهر.

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