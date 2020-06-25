النفط توجّه بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية في البصرة وذي قار

2020/06/25 | 18:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، الخميس، توجيه المؤسسات النفطية بتقديم دعم عاجل للمحافظات فيمات يخص توفير أسطوانات الاوكسجين لمواجهة فيروس كورونا.

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