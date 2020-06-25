شاهد صيد الثعالب.. دبي تسقط عصابة دولية و”نجم تواصل”

2020/06/25 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على عصابة مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.ففي عملية أطلقت عليها “صيد الثعالب 2″، ألقت الشرطة القبض على نجم مواقع تواصل شهير يدعى “هاشبابي” و”وود بيري” و10 أفراد من عصابة ‏غسيل أموال واحتيال إلكترونية دولية.وكشفت القيادة العامة للشرطة دبي عن تفاصيل تلك العملية التي أسقطت فيها ريمون […]

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