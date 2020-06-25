رئيس الموساد “الإسرائيلي” يجتمع بزعيم عربي

2020/06/25 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس جهاز “الموساد” الاستخباراتي الإسرائيلي يوسي كوهين قام بزيارة سرية إلى الأردن مؤخرا بمهمة كلّفه بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ونقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤول في الاحتلال الاسرائيلي لم يتم الكشف عن اسمه قوله إن كوهين عقد في الأردن اجتماعا مع الملك عبد الله الثاني وسلّمه رسالة […]

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