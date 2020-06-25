التربية تقرر اضافة 10 درجات قرار لكل مادة من المواد بالامتحانات التحريرية

2020/06/25 | 18:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….قررت وزارة التربية اضافة ١٠ درجات قرار لكل مادة من المواد التي ادى بها التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية لنصف السنة ونهاية الكورس الاول للصفوف من الخامس الابتدائي الى الخامس الاعدادي والمعاهد كافة.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه “تقرر وبالاجماع اضافة ١٠ درجات قرار لكل مادة من المواد التي ادى […]

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