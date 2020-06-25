مباحثات برهم صالح وهمام حمودي.. اليك أهم ملفاتها

2020/06/25 | 18:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد ان الرئيس العراقي برهم صالح، استقبل اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ هم...

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