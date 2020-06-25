مراكز بيع المواد التموينية التابعة للحكومة سورية مرتع للفساد

2020/06/25 | 18:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير #التموين في الحكومة السورية “طلال البرازي”، أن هناك تفشياً كبيراً للفساد في صالات بيع المواطنين، التابعة للوزارة.وقال البرازي في كلمة له أمام مجلس الشعب نشرتها صحيفة (الوطن)، إن «هناك تفشٍ لـ #الفساد…

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