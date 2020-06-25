بايدن يعلن ترشحه للرئاسة افتراضياً

2020/06/25 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….قال الحزب الديمقراطي الأميركي إنه سيعقد مؤتمرا افتراضيا بشكل أساسي في أغسطس القادم لإعلان جو بايدن مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة، بينما سيلقي بايدن شخصيا خطاب قبوله ترشيح الحزب في ميلووكي، فيما سيبقى مندوبو الحزب في البيت.ويأتي القرار فيما ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة ولايات، من بينها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس […]

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