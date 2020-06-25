ما خسائر السعودية الناجمة عن إلغاء الحج؟

2020/06/25 | 18:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تستقبل سوى عدد قليل من الحجاج هذا العام وسيكونون من المقيمين فيها، وذلك في ظل تنامي مخاوفها بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، ذكر الكاتب جاريد مالسين أن موسم الحج، الذي ينظم كل عام ويستمر لخمسة أيام والذي توافق بدايته […]

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