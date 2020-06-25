تجدد القصف التركي على مناطق شمالي أربيل

2020/06/25 | 18:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد شهود عيان يوم الخميس بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت مجدداً مناطق حدودية في إقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن القصف الجوي التركي طال منطقة سيدكان التابعة لقضاء سوران شمالي محافظة أربيل، حيث تم استهداف مرتفعات خواكورك ووادي رش.

وأضاف الشهود أن القصف لم يخلف خسائر بشرية، واقتصر الأمر على اندلاع النيران في المناطق التي طالها القصف.

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ مطلع الأسبوع الجاري.



وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالب مقاتلي العمال الكوردستان بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

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