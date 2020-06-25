2020/06/25 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….بعدما أعلنت أن نصف الإصابات بفيروس كورونا حول العالم باتت في الأميركتين، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الإصابات قد يبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الوباء لم يصل إلى ذروة تفشيه بعد في تلك المناطق.فقد أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحذر …10 ملايين مصاب قريبا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحذر …10 ملايين مصاب قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).