رغم تصويت البرلمان.. الاقتصاد النيابية تكشف عن صعوبة توفير الأموال الداخلية والخارجية

2020/06/25 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، عن وجود صعوبة بتوفير الأموال من البنك المركزي والبنك الدولي وصندوق والنقد الدولي رغم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الاقتصاد العالمي يواجه مشكلة كبيرة بسبب جائحة كورونا حيث من الصعب تأمين الأموال التي صوت عليها مجلس […]

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