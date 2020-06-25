وزيرة الهجرة تعلن اغلاق 20 مخيما للنازحين والعمل على عودة اهالي سنجار

2020/06/25 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس ، عن إغلاق 20 مخيما للنازحين ، مؤكدة ان الحكومة المركزية والوزارة والمنظمات الدولية تعمل على عودة النازحين من أهالي سنجار .وقالت جابرو في مؤتمر صحافي على هامش زيارتها كربلاء حضرته ( المستقلة ) ، إن […]

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