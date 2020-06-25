مسلسل انهيار الليرة اللبنانية مستمر.. الدولار يلامس الـ7 آلاف

2020/06/25 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….واصل سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية مسيرته التصاعدية بوتيرة سريعة مُسجّلاً رقماً قياسياً جديداً ‏لامس الـ 7 آلاف ليرة في السوق السوداء.وقد تحولت الشائعات التي أطلقت قبل أكثر من أسبوع إلى واقع، بينما لا يزال مصرف لبنان يتنصّل من دوره.وكتبت إحدى الصحف اللبنانية: “يصعب توصيف غياب الحكومة ومصرف لبنان عن أي […]

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