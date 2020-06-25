الدواء الأمل.. وكالة أوروبية توصي باستعماله

2020/06/25 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعد أن أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) لشركة “غيلياد ساينسيز” المصنعة لعقار رمديسيفير الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 في مايو الماضي بعد تجارب سريرية ناجحة، أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، بالسماح بـ”تسويق مشروط” لرمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوكالة، التي تتخذ […]

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