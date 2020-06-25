دولة أفريقية تعلن نبأ سارا بشأن ثاني أكبر تفش لوباء في التاريخ

2020/06/25 | 18:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرح وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، انتهاء ثاني أكبر تفش مسجل في التاريخ لفيروس إيبولا.وأضاف أن الوباء انتهى بعدما أودى بحياة أكثر من 2200 شخص على مدى قرابة عامين شرقي البلاد، وذلك رغم استمرار بؤرة انتشار الفيروس في منطقة أخرى.وذكرت وكالة “رويترز”، أنه رغم الاستخدام الفعال للقاحين مختلفين، واجهت الاستجابة […]

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