2020/06/25 | 18:26 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المانحون الغربيون يتعهدون بنحو 900 مليون دولار لدعم السودان في مرحلة الانتقال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانحون الغربيون يتعهدون بنحو 900 مليون دولار لدعم السودان في مرحلة الانتقال) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانحون الغربيون يتعهدون بنحو 900 مليون دولار لدعم السودان في مرحلة الانتقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).