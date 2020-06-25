التوزيع الجغرافي لـ 239 اصابة بكورونا سُجلت اليوم بجانب الرصافة في بغداد

2020/06/25 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

بينها 114 بمدينة الصدر..



صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"239" المسجلة اليوم

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