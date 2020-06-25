عضو ببرلمان كردستان يؤكد: تخفيض رواتب موظفي الإقليم سيكون لمدة شهر واحد فقط

2020/06/25 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو إقليم كردستان، بهجت علي، الخميس (25 حزيران 200)، أن تخفيض رواتب موظفي الإقليم سيستمر لمدة شهر واحد فقط,

وقال علي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم التوصل لاتفاق مع بغداد، لجأت حكومة إربيل إلى هذا الخيار الصعب وهو تخفيض الرواتب بنسبة 21% ولشهر واحد فقط".

واضاف إن "حكومة الإقليم بانتظار الاتفاق الشامل على الأمور المالية والنفطية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وفي حال ارتفاع إيرادات الإقليم بعد تنفيذ خطة اصلاحية، فأن الرواتب ستعود كما كانت ونحن ندرك حجم المعاناة للمواطنين ولكن الظرف صعب جدا وايرادتنا انخفضت بنسبة كبيرة".

واضاف ان "هنالك أملا كبيرا بانتهاء المشاكل مع بغداد ويتمثل بوجود جدية من الطرفين لحل الخلافات والتوصل إلى الاتفاق الشامل بين الحكومتين، فضلا عن الرغبة الكرد الكاملة بتنفيذ جميع شروط الحكومة الاتحادية".

وكان مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كردستان، كشف الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن نية الوزارة المباشرة بتوزيع رواتب موظفي الإقليم مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية أكملت الإيرادات التي حصلت عليها من بيع النفط وعائدات المنافذ الحدودية كما حصلت على أموال من القروض الداخلية، وستوزع رواتب موظفي الإقليم مطلع الاسبوع المقبل".

وأضاف أن "الوزارة قامت بناء على قرار مجلس الوزراء بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 21% لشهر واحد وستكون أولى المؤسسات المشمولة بالتوزيع هي الكوادر الصحية تليها البيشمركة ثم المؤسسات الأمنية ثم المؤسسات الأخرى تباعا".

وتأتي عملية توزيع الرواتب بعد قرابة 60 يوما على آخر راتب وزع في الاقليم، فيما شهدت العديد من المؤسسات بإقليم كردستان اضراب العاملين فيها عن الدوام وتلويحات من السليمانية بربط رواتب موظفيها بالحكومة الاتحادية.

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