رئيس الجمهورية يصادق على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي

2020/06/25 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس (25 حزيران، 2020)، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي.

وذكر بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020". وأكد الرئيس خلال توقيعه على القانون، أن "المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية"، مشدداً على "وجوب ترشيد الأنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة">وجاءت مصادقة صالح "بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تمَّ التصويت عليه يوم أمس الأربعاء"، وفقا للبيان.

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بغداد اليوم _ بغداد

حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس، سقفاً زمنياً لسيطرة الحكومة بالكامل على المنافذ الحدودية، وإنهاء نفوذ "الجماعات المسلحة" هناك.

وقال أحمد الجبوري، في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (25 حزيران 2020)، لرؤساء الأوقاف الدينية، ضرورة توحيد الخطاب أمام التطرف والعنف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، استق

بغداد اليوم-بغداد

نشرت رئاسة مجلس النواب، الخميس (25 حزيران 2020) الصيغة النهائية لقانون الاقتراض.

وتضمن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالايجاب، تسع مواد، تضمنت تخويل وزير المالية، علي علاوي الاقتراض داخليا وخارجيا، علة ان تخصص نسبة لا تقل

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