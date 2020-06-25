فايروس كورونا  و”نخب الطائفية”!!

2020/06/25 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب يؤكد علماء البايلوجي ، والمعنيون بالطب البشري وعلم النفس الإنساني، أن “الفيروسات” وآخرها فايروس كورونا ، تعد المصدر الرئيسي للأمراض التي عادة ما تُصيب الإنسان والحيوان على السواء ، في وقت تعد نخب ثقافية عراقية من الزمن الرديء، وبحسب باحثين ، هي الوسط الناقل لفيروس آخر لايقل شأنا عن الفيروسات البايولوجية في الفتك […]

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