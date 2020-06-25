بالفيديو.. أصوات انفجارات وتصاعد الدخان من موقع عسكري في أربيل

2020/06/25 | 18:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، الخميس، بسماع أصوات قوية لانفجارات وتصاعد الدخان من موقع عسكري في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقال الشهود في تصريحات لوكالة شفق نيوز، إن أصوات انفجارات قوية هزت معسكر النمور التابع لقوات زيرفاني والواقع بين بنصلاوة وكسنزان في أربيل.

وأضاف الشهود الدخان تصاعد من المعسكر بينما كانت الانفجارات القوية تهز المكان، لافتين إلى أن أصوات الانفجارات أثارت الهلع بين السكان في المناطق المحيطة بالمعسكر.

ورجح مراسل شفق نيوز، بأن تكون الانفجارات ناجمة عن اندلاع النيران في مخازن الذخيرة جراء ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين على غرار حوادث مماثلة وقعت سابقاً في إقليم كوردستان.

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